الأهلي المصري يضع قدما في نهائي أبطال أفريقيا

حسم الأهلي المصري مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بفوزه خارج أرضه على الوداد الرياضي المغربي بهدفين دون مقابل ليضع قدما في نهائي المسابقة الأفريقية.

وافتتح محمد مجدي أفشة أهداف المباراة مستغلا خطأ دفاعيا للوداد في الدقيقة الرابعة، وانتظر الأهلي المصري حتى الدقيقة الثانية والستين ليسجل له التونسي علي معلول الهدف الثاني من علامة الجزاء.

وبهذه النتيجة اقترب الأهلي من نهائي النسخة الحالية والتي توقفت لقرابة سبعة أشهر بسبب أزمة فيروس كورونا، فيما يتوجب على الوداد الفوز بأكثر من هدفين ليبلغ النهائي.

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