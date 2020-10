زلاتان يتألق بثنائية في «ديربي الغضب»

قاد المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش فرقه ميلان للتفوق في ديربي ميلانو (2-1) بتسجيله هدفين مبكرين في مرمى إنتر، أمس السبت، ضمن المرحلة الرابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، معززاً صدارة فريقه الذي لم يخسر أو يتعادل بعد.

وسجل زلاتان، المتعافي من كورونا والعائد إلى التشكيلة مؤخراً، هدفي ميلان في أول ربع ساعة “الدقيقتين 13 و16″، فيما سجل البلجيكي روميلو لوكاكو هدف إنتر الوحيد “الدقيقة 29”.

وانفرد ميلان بصدارة ترتيب الدوري الإيطالي “سيري أ” بـ12 نقطة، مستغلاً خسارة أتالانتا الكبيرة 4-0 أمام نابولي في وقت سابق.

