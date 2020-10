أخبار ليبيا 24 – رياضة انطلقت صباح اليوم الأحد تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر على أرضيه ملعب جامعة بنغازي . وجاء تدريبات فريق النصر تحت إشراف المعد البدني الدكتور عبد العزيز امديقش، استعدادًا للاستحقاقات الإفريقية. وكانت إدارة النصر قد تعاقدت مع عدد من اللاعبين لدعم الفريق خاصة بعد خروج عدد من نجوم الفريق …

