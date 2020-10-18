اتحاد الكاراتيه يطالب بتسجيل البيانات بالمنظومة الإلكترونية

أعلن الاتحاد العام الليبي للكاراتيه أن على الاتحادات الفرعية التابعة له الإسراع في إدخال بياناتها في المنظومة الإلكترونية.

وذكر الأمين العام للاتحاد الليبي للكاراتيه عبد الحميد بن رجب أن على رؤساء الاتحادات الفرعية العمل بأسرع ما يمكن لإدخال بياناتها ضمن المنظومة الإلكترونية التابعة للاتحاد لتسجيل الأندية والرياضيين والحكام لعمل قاعدة بيانات متكاملة لإعداد خطة لتطوير اللعبة داخل ليبيا.

وعقد الاتحاد العام الليبي للكاراتيه منتصف الشهر الماضي اجتماع الجمعية العمومية في مدينة بنغازي حيث ضم ممثلي الأندية من كل أنحاء ليبيا.

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