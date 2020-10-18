اخبار الرياضة

اتحاد الكاراتيه يطالب بتسجيل البيانات بالمنظومة الإلكترونية

تم النشر منذُ ساعة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن الاتحاد العام الليبي للكاراتيه أن على الاتحادات الفرعية التابعة له الإسراع في إدخال بياناتها في المنظومة الإلكترونية.

وذكر الأمين العام للاتحاد الليبي للكاراتيه عبد الحميد بن رجب أن على رؤساء الاتحادات الفرعية العمل بأسرع ما يمكن لإدخال بياناتها ضمن المنظومة الإلكترونية التابعة للاتحاد لتسجيل الأندية والرياضيين والحكام لعمل قاعدة بيانات متكاملة لإعداد خطة لتطوير اللعبة داخل ليبيا.

وعقد الاتحاد العام الليبي للكاراتيه منتصف الشهر الماضي اجتماع الجمعية العمومية في مدينة بنغازي حيث ضم ممثلي الأندية من كل أنحاء ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك