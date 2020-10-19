لقاء رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم بالجهاز الفنى لمنتخب الناشئين

التقى رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم “عبد الحكيم الشلماني” في بنغازي بالطاقم الفنى للمنتخب الوطني لكرة القدم للناشئين تحت 17 عاماً ويضم الطاقم المدرب ” محمد العنقار ” ومساعديه ” عبد الباسط شحات ” و “نورالدين الجروشى ” ومدرب حراس المرمى “أحمد العماري “والمدير الإدارى للمنتخب “جمعة القابسى”.

وطالب رئيس اتحاد الكرة من الجهاز الفنى إعداد وتقديم خطة عمل و برنامج احترافي لتدريبات المنتخب وتقديم مقترحات خاصة بالمعسكرات والمباريات الودية، حيث سينطلق معسكر المنتخب بمدينة بنغازي لاختيار أبرز اللاعبين الذين سينضمون لقائمة المنتخب.

و أكد “الشلماني” فى ختام لقائه بالطاقم على حرص اتحاد الكرة على الاهتمام بهذا المنتخب الناشىء ودعمه لكونه يمثل المستقبل الزاهر لكرة القدم الليبية .

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