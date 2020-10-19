تنفيذًا لخطة “هيئة الشباب”.. ملعب الوادي الكبير بالبيضاء قيد التطوير

انطلقت أعمال صيانة وتطوير ملعب الوادي الكبير في المدينة الرياضية بمدينة البيضاء؛ تحت إشراف الهيئة العامة للشباب والرياضة بالحكومة الليبية، ومن تنفيذ شركة “الجوهرة”.

وتضمنت أعمال الصيانة تعشيب وصيانة وتطوير المضمار الرئيسي بالملعب إضافة إلى المدرجات وشبكة الكهرباء.

وحضر انطلاق الأعمال رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة، سالم بوزريدة، ونائبه، عادل بوسلوم، وعضو مجلس إدارة نادي الأخضر والمكلف بمهام الرئاسة، نصر الدين بوفليقة، والمدير التنفيذي لنادي الأخضر، فتح الله بوزهرة، وعدد من ممثلي عدة أندية كـ”الأنصار والشجرة والقيروان والاستقلال”.

وأكد “بو زريدة”، في تصريحات لـ218، أن المرحلة الثانية لصيانة الملاعب ستتضمن تعشيب عدة ملاعب أخرى وصيانة ملاعب العديد من الأندية في أغلب ربوع ليبيا.

وتأتي الخطة المستهدفة من قبل هيئة الشباب والرياضة لصيانة ملاعب المنطقة الشرقية والعمل متواصل؛ كبداية لتطوير عدة ملاعب مع برنامج زمني موضوع بالتواصل مع الحكومة الليبية.

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