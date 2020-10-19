استعدادا لأبطال أفريقيا.. النصر يبدأ تدريباته بإشراف “امديقش”

باشر الفريق الأول لنادي النصر استعداداته وتحضيراته للموسم الجديد بملعب جامعة بنغازي تحت إشراف المعد البدني عبد العزيز امديقش.

ويتأهب النصر لتمثيل ليبيا في منافسات دوري أبطال أفريقيا كذلك لبداية الدوري الممتاز الذي لم يحدد اتحاد الكرة موعد انطلاقه حتى الآن.

وكانت اللجنة التسييرية لنادي النصر قد جددت التعاقد مع المدرب الوطني محمد الككلي للإشراف على الفريق في الموسم الجديد.

كما أبرمت إدارة النصر مجموعة من التعاقدات من ضمنها لاعب الأهلي طرابلس السابق عامر التاورغي كذلك بيلالي لاعب التحدي السابق أيضا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية