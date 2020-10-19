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استعدادا لأبطال أفريقيا.. النصر يبدأ تدريباته بإشراف “امديقش”

تم النشر منذُ 58 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

باشر الفريق الأول لنادي النصر استعداداته وتحضيراته للموسم الجديد بملعب جامعة بنغازي تحت إشراف المعد البدني عبد العزيز امديقش.

ويتأهب النصر لتمثيل ليبيا في منافسات دوري أبطال أفريقيا كذلك لبداية الدوري الممتاز الذي لم يحدد اتحاد الكرة موعد انطلاقه حتى الآن.

وكانت اللجنة التسييرية لنادي النصر قد جددت التعاقد مع المدرب الوطني محمد الككلي للإشراف على الفريق في الموسم الجديد.

كما أبرمت إدارة النصر مجموعة من التعاقدات من ضمنها لاعب الأهلي طرابلس السابق عامر التاورغي كذلك بيلالي لاعب التحدي السابق أيضا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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