ملعب درنة البلدي يستضيف تجمع منتخب الجبل الأخضر للناشئين

استضاف الملعب البلدي في درنة التجمع الأول لاختيار مجموعة من اللاعبين المميزين لتمثيل منتخب الجبل الأخضر تحت 17 عاما واستهدف الأندية الواقعة بين منطقة أم الرزم شرقا ومنطقة الأبرق غربا.

ويقود المدرب أسامة سلطان هذا التجمع الأول، فيما سيقام الثاني في مدينة شحات وتحديدا في ملعب نادي الصداقة والذي يستهدف باقي أندية الجبل الأخضر لاختيار المجموعة الثانية.

وسيكون التجمع النهائي في مدينة القبلة وعلى ملعب نادي البرانس لمدة يومين لاختيار القائمة النهائية لهذا المنتخب الناشئ.

ويشهد الوسط الرياضي في المرحلة الحالية تحركات على مستوى تكوين منتخبات الفئات السنية وتطويرها.

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