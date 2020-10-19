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ملعب درنة البلدي يستضيف تجمع منتخب الجبل الأخضر للناشئين

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استضاف الملعب البلدي في درنة التجمع الأول لاختيار مجموعة من اللاعبين المميزين لتمثيل منتخب الجبل الأخضر تحت 17 عاما واستهدف الأندية الواقعة بين منطقة أم الرزم شرقا ومنطقة الأبرق غربا.

ويقود المدرب أسامة سلطان هذا التجمع الأول، فيما سيقام الثاني في مدينة شحات وتحديدا في ملعب نادي الصداقة والذي يستهدف باقي أندية الجبل الأخضر لاختيار المجموعة الثانية.

وسيكون التجمع النهائي في مدينة القبلة وعلى ملعب نادي البرانس لمدة يومين لاختيار القائمة النهائية لهذا المنتخب الناشئ.

ويشهد الوسط الرياضي في المرحلة الحالية تحركات على مستوى تكوين منتخبات الفئات السنية وتطويرها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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