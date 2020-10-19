بنشرقي يقود الزمالك لعبور الرجاء في أبطال أفريقيا

نجح الزمالك المصري في حسم مواجهة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بفوزه على مضيفه الرجاء الرياضي المغربي بهدف دون مقابل على أرضية مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 18 برأسية المغربي أشرف بنشرقي، ليحقق الزمالك خطوة نحو حلم النهائي ويسجل فوزه الأول خارج ملعبه بتاريخ مشواره في نصف نهائي أبطال أفريقيا بعدما خاض فيها تسع مباريات مسجلا انتصاره الـ12 من أصل 20 في مواجهاته مع الفرق المغربية.

وستلعب مباراة الإياب الأسبوع المقبل بملعب برج العرب في العاصمة المصرية القاهرة حيث يطمح الزمالك للصعود للنهائي.

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