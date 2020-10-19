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دجيكو يقود روما لانتصار كاسح على بينيفينتو

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تغلب روما على ضيفه بينيفينتو بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي استضافها ملعب الأولمبيكو ضمن الجولة الرابعة في الدوري الإيطالي.

وافتتح جيانلوكا كابراري أهداف المباراة في الدقيقة الخامسة من تسديدة تغيرت من الدفاع، وعدّل بيدرو رودريغيز النتيجة لروما في الدقيقة 31، وأضاف المهاجم إدين دجيكو الهدف الثاني لأصحاب الأرض بعد هجمة سريعة في الدقيقة 35، إلا أن جيانلوكا كابادولا عدّل الكفة للضيوف في الدقيقة 55 من علامة الجزاء، ليأتي الدور على جوردان فيرتو الذي سجل الهدف الثالث من علامة الجزاء أيضا في الدقيقة 69، ويعود دجيكو لإضافة الهدف الرابع قبل أن يختتم كارليس بيريز الخماسية في الدقيقة الأخيرة بعد مجهود فردي.

ليرفع الجيالوروسي رصيده إلى 7 نقاط في المركز السابع فيما توقف بينيفينتو عند 6 نقاط في المركز العاشر.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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