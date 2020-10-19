تعادل مثير بين الهامرز والسبيرز في الديربي اللندني

تقرير| 218

احتضن ملعب توتنهام ستاديوم قمة كروية وديربي لندني بين السبيرز وضيفه وست هام في خامس جولات البريمرليغ.

سيناريو درامي خلال المواجهة أطلقه الكوري الجنوبي هيونغ مين سون منذ الدقيقة الأولى بعد استلامه كرة طويلة من المهاجم هاري كين، هذا الأخير لم يكتف بالتمرير وزاد غلة فريقه في الدقيقة الثامنة مضيفا الهدف الثاني بعد مجهود فردي جعل أكثر المتفائلين من جمهور السبرز لا يصدق هذا الأداء القوي منذ البداية، ولأن انطلاقة المباراة لم تشهد سوى اللون الأبيض عاد الهداف هاري كين لاستلام عرضية من سيرجيو ريغيلون ليضع الكرة برأسه داخل شباك الحارس فابيانسكي لينتهي الشوط الأول بتقدم مستحق للسبيرز.

وفي الشوط الثاني دخل أبناء المدرب ديفيد مويس بغية تقليص الفارق إلا أنه لم يقتنص أولى الفرص، فيما حاول توتنهام حسم المواجهة بالهدف الرابع، فيما اقترب هاري كين من تسجيل الهاتريك لكن القائم الأيمن تدخل في إبعاد كرته.

وبعدها قلص فابيان بالبوينا الفارق للضيوف برأسية في الدقيقة 82، قبل أن يسجل دافينسون سانشيز الهدف الثاني بالخطأ في مرمى فريقه توتنهام واضعا المدرب جوزيه مورينيو في وضع محرج، وبعدها حاول غاريث بيل في أولى مبارياته بعد العودة من الإصابة وفعل كل شيء إلا تسجيل الهدف قبل أن تضرب الهامرز آخر ضرباتها بصاروخية من مانويل لانزيل في آخر أنفاس المباراة، مواجهة وفت بوعودها في كل شيء والسبيرز رفع رصيده لثماني نقاط متقدما نقطة واحدة على وست هام.

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