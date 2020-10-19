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باستوني ونايغولان يتعافيان من فيروس كورونا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف موقع كالتشيو ميركاتو أن ثنائي إنتر تعافى من فيروس كورونا بعد الفحوصات الأخيرة التي أجراها النادي.

وذكر الموقع أن المدافع أليساندرو باستوني ولاعب الوسط رادجا نايغولان قد خضعا إلى اختبارات جديدة للكشف عن فيروس كورونا وجاءت سلبية، كما أوضح التقرير أن اللاعبين سيكونان جاهزين للعب مع النيراتزوري في مباراته المقبلة بدوري أبطال أوروبا أمام بروسيا مونشنغلادباخ الأربعاء المقبل.

وكان إنتر قد أعلن عن إصابة ستة لاعبين بفيروس كورونا وغيابهم عن المواجهة الماضية أمام ميلان في ديربي المدينة والتي خسرها النيراتزوري بهدفين مقابل هدف.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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