باستوني ونايغولان يتعافيان من فيروس كورونا

كشف موقع كالتشيو ميركاتو أن ثنائي إنتر تعافى من فيروس كورونا بعد الفحوصات الأخيرة التي أجراها النادي.

وذكر الموقع أن المدافع أليساندرو باستوني ولاعب الوسط رادجا نايغولان قد خضعا إلى اختبارات جديدة للكشف عن فيروس كورونا وجاءت سلبية، كما أوضح التقرير أن اللاعبين سيكونان جاهزين للعب مع النيراتزوري في مباراته المقبلة بدوري أبطال أوروبا أمام بروسيا مونشنغلادباخ الأربعاء المقبل.

وكان إنتر قد أعلن عن إصابة ستة لاعبين بفيروس كورونا وغيابهم عن المواجهة الماضية أمام ميلان في ديربي المدينة والتي خسرها النيراتزوري بهدفين مقابل هدف.

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