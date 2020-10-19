استعدادات لإعادة افتتاح ميدان الفروسية بأبي ستة

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ناقش المدير التنفيذي لميدان الفروسية نورالدين الكريكشي الإجراءات المتعلقة بإعادة افتتاح ميدان الفروسية أمام المتريضين.

واستعرض خلال إعادة افتتاح ميدان مدير مكتب الاستثمار باللجنة الأولمبية الليبية عادل القريو والمدير المالي لميدان الفروسية وعضو مجلس الإدارة بها إبراهيم العيدودي رئيس اللجنة المنظمة لنصف ماراثون طرابلس عبدالحميد شبيط.

وتم الاتفاق على عقد اجتماع مهم يوم الأربعاء المقبل يضم كافة الجهات ذات العلاقة بهذا الأمر لتحديد موعدا زمنيا لاستئناف نشاط الميدان وكذلك إنهاء كافة الترتيبات لضمان سلامة المتريضين.