أنيس سلتو يكشف لـ218 حقيقة العروض الاحترافية ووجهته المقبلة

تقرير 218

قال لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم أنيس سلتو في مقابلة خاصة مع 218 إنه سيخوض تجربة احترافية جديدة بعد فسخ عقده مع فريقه السابق الاتحاد المصري.

وأشار سلتو إلى أنه طلب فسخ عقده من فريقه السابق الاتحاد السكندري المصري بالتشاور مع المدرب طلعت يوسف بعد فترة قضاها معه كما تنازل عن جميع مستحقاته المالية وذلك لخوض تجربة أخرى مع فريق يشارك في المسابقات الأفريقية بشكل دوري.

وخلال تصريحاته أكد سلتو أنه تلقى العديد من العروض الاحترافية مع الأندية المحلية والخارجية حيث تواصل نادي الأهلي طرابلس معه الفترة الماضية لاستعادة المهاجم الدولي للمشاركة في الكونفدرالية مشيداً بجمهور الفريق وإدارة النادي.

وذكر أنيس سلتو أن نادي الأفريقي التونسي تواصل معه للعب في صفوفه الموسم المقبل وعدة أندية جزائرية ومغربية لكنه سيختار اللعب مع فريق يخوض المنافسات الأفريقية خلال الأيام المقبلة، وبحسب سلتو أن الدوري المغربي سيكون الأقرب للعبه فيه الموسم المقبل موضحاً أنه سيوقع عقداً مع فريق في البطولة المغربية خلال 3 أيام.

وتحدث أنيس سلتو في تصريحاته عن فرص تأهل فرسان المتوسط إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا المقبلة بالكاميرون والحظوظ في مواجهتي غينيا الإستوائية كما أوضح اللاعب أن خسارة المنتخب الوطني في المباراة الودية الأيام الماضية لن تؤثر في طموح فرسان المتوسط في بلوغ الكان.

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