الاتحاد الليبي للترايثلون يعلن عن مراحل العملية الانتخابية لانتخاب رئيس وأعضاء الاتحاد الليبي للترايثلون.
- قبول القوائم وملفات المترشحين من 18 إلى 25 اكتوبر 2020
- الاعلان عن القوائم الأولية 26 اكتوبر 2020
- قبول الطعون 27 اكتوبر 2020
- البث في الطعون 28 اكتوبر 2020
- الاعلان عن القوائم النهائية 1 نوفمبر 2020
- موعد الاجتماع الانتخابي لرئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد 3 نوفمبر 2020
- قبول الطعن في النتائج .. خلال 24 ساعة من إنتهاء الجلسة الانتخابية
- البث في الطعون ..خلال 24ساعة من الانتهاء من قبول الطعون
- الاعلان عن النتيجة النهائية لإنتخاب رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي الجديد خلال 24ساعة من انتهاء البث في الطعون
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