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الاتحاد الليبي للترايثلون يعلن عن مراحل العملية الانتخابية

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار
قناة ليبيا الاحرار
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار

الاتحاد الليبي للترايثلون يعلن عن مراحل العملية الانتخابية لانتخاب رئيس وأعضاء الاتحاد الليبي للترايثلون.

  • قبول القوائم وملفات المترشحين من 18 إلى 25 اكتوبر 2020
  • الاعلان عن القوائم الأولية 26 اكتوبر 2020
  • قبول الطعون 27 اكتوبر 2020
  • البث في الطعون 28 اكتوبر 2020
  • الاعلان عن القوائم النهائية 1 نوفمبر 2020
  • موعد الاجتماع الانتخابي لرئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد 3 نوفمبر 2020
  • قبول الطعن في النتائج .. خلال 24 ساعة من إنتهاء الجلسة الانتخابية
  • البث في الطعون ..خلال 24ساعة من الانتهاء من قبول الطعون
  • الاعلان عن النتيجة النهائية لإنتخاب رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي الجديد خلال 24ساعة من انتهاء البث في الطعون

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قناة ليبيا الاحرار

قناة ليبيا الاحرار

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