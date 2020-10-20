بعد تعافيه من “كورونا”.. “عطية” يقترب من قيادة “الاتحاد المصراتي”

ذكر موقع “ريميسا” الرياضي، أن “الاتحاد المصراتي” اقترب من التعاقد مع المدرب “رضا عطية”، للإشراف على حظوظ الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد.

وكان “عطية” قريبًا من تدريب “الأهلي طرابلس”، في وقت سابق؛ لكنه اعتذر في نهاية المطاف.

وأضاف موقع “ريميسا” أن “عطية” في حالة صحية جيدة، وقد تعافى من إصابته بفيروس “كورونا”، خلال الأيام القليلة الماضية.

ويعدّ “عطية” من أبرز المدربين على الصعيد المحلي من خلال إشرافه على المنتخب الأولمبي وأندية “الهلال والأهلي طرابلس”.

وقاد “عطية”، “الاتحاد المصراتي” سابقًا، وحقق معه نتائج إيجابية، ويعتبر من أهم الأسماء التي ساهمت في تطور الفريق.

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