بطولة “السلام” تختتم فعالياتها بمشاركة 24 فريقًا

اختتمت على ملعب تيجان في مدينة صبراتة، بطولة السلام لكرة القدم المصغرة في نسختها السابعة، وذلك بالتعاون مع المجلس التسييري، برعاية عدد كبير من الجهات الخاصة والعامة بالمدينة وبمشاركة 24 فريقًا من مختلف مدن ليبيا.

وقُسِّمت الفرق المشاركة على ثماني مجموعات، والتقى في المباراة النهائية فريق “أصدقاء صبراتة” نظيره فريق “نجوم صبراتة”، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي، ثم لجأ الفريقان إلى ركلات الجزاء الترجيحية؛ التي تفوّق فيها فريق “أصدقاء صبراتة” بثلاث ركلات مقابل اثنتين.

وجاءت فكرة هذا الدوري؛ بهدف التخفيف من الضغط النفسي عن الشباب، خاصة في المرحلة الحالية التي تشهد تفشيًا لفيروس “كورونا، وكذلك بغرض لمّ الشمل بين الشباب من مختلف التوجهات السياسية والقبلية.

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