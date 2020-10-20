صدامات بارزة في افتتاح مجموعات دوري أبطال أوروبا

تقرير 218

ستعود عجلة مباريات دوري أبطال أوروبا للدوران بمواجهات مرتقبة وسط تزايد أعداد المصابين بفايروس كورونا وقيود مفروضة من قبل السلطات الصحية للموسم الثاني على التوالي .

المواجهة الأبرز في أول أيام دور المجموعات سيحتضنها ملعب بارك دي فرانس في باريس حين يستقبل وصيف النسخة الماضية باريس سان جيرمان ضيفه مانشستر يونايتد الساعي لمحو الصورة الباهتة له في المواسم الأخيرة ضمن المسابقة الأوروبية الأغلى.

وقد تشهد المواجهة حضور المخضرم إيديسون كافاني أمام فريقه السابق بعد انضمامه إلى الشياطين الحمر لكنه لم يشارك في أي مباراة حتى الآن وخاض آخر حصة تدريبية قبل العودة لمواجهة أصدقاء الأمس في ملعب حفر اسمه عليه بتسجيله أرقاما تهديفية جعلته الهداف التاريخي للفريق الباريسي .

وسيحتضن ملعب الأولمبيكو في روما مواجهة ليست بالسهلة عندما يستضيف لاتسيو الغائب عن المسابقة منذ سنوات طويلة ضيفه بروسيا دورتموند المتمرس في الأجواء الأوروبية.

قمة أخرى ستدور رحاها في ستامفورد بريدج بين تشيلسي الساعي لتقديم موسم أوروبي بارز بقيادة مدربه فرانك لامبارد بعد تعثر الموسم الماضي وإبرامه لصفقات كبيرة دعمت صفوفه بمواجهة بطل اليوروباليغ إشبيلية، بينما سيكون دورتموند مع مدربه لوسيان فافر الساعي لمواصلة سطوة الألمان بعد موسم ناجح بكل المقاييس لفرق البوندسليغا أوروبيا .

مواجهات ستكون في واجهة افتتاح مباريات ذات الأذنين والفرجة مرتقبة في كل أنحاء العالم مع تواصل حالات الإصابات بكورونا في أغلب دول أوروبا.

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