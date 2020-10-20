يوفنتوس يستهل المشوار الأوروبي بمواجهة دينامو كييف

يستهل المدرب أندريا بيرلو خطواته التدريبية الأولى في دوري أبطال أوروبا بمواجهة فريقه يوفنتوس خارج أرضه أمام دينامو كييف ضمن المجموعة السابعة للمسابقة.

وتسعى السيدة العجوز لبدء الموسم الحالي بأفضل طريقة ممكنة وذلك بعد التعثر الأخير والتعادل في الدوري الإيطالي أمام كروتوني، ويفتقد البيانكونيري لعدد من اللاعبين يتقدمهم النجم كرستيانو رونالدو والأمريكي ويستون ماكيني المصابين بفيروس كورونا إلا أن بيرلو قد يقحم السويدي كوليسيفسكي.

في الجهة المقابلة يأمل دينامو كييف بقيادة المدرب ميرتشيا لوتشيسكو بالانطلاق في البطولة الأوروبية وخلق مفاجأة أمام بطل إيطاليا في الجولة الأولى كما درب لوتشيسكو المدرب بيرلو في عام 1998 مع إنتر ميلانو.

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