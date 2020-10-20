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نهضة بركان يبلغ نهائي الكونفدرالية على حساب حسنية أكادير

تم النشر منذُ 55 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بلغ نهضة بركان المغربي نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية بفوزه على مواطنه حسنية أكادير بهدفين مقابل هدف وحيد في مواجهة نصف النهائي التي احتضنها ملعب مولاي عبد الله بالرباط.

وافتتح محمد عزيز أهداف المباراة لنهضة بركان في الدقيقة العشرين، وعدّل عماد كيماوي النتيجة للحسنية بعد عشر دقائق، إلا أن محمد عزيز عاد لإضافة الثنائية من علامة الجزاء أيضا في الدقيقة التاسعة والخمسين ليحسم نهضة بركان المواجهة المغربية ليبلغ المباراة النهائية من المسابقة.

وينتظر نهضة بركان المواجهة الثانية في نصف النهائي والتي ستجمع مساء اليوم بيراميدز المصري وهوريا كوناكري الغيني.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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