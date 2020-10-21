المنتخب الوطني للشباب يختتم معسكره التدريبي في بنغازي

أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم عن اختتام المنتخب الوطني للشباب لكرة القدم تحت 20 عاما لمعسكره التدريبي الذي استضافته مدينة بنغازي، بخوضه-الثلاثاء- آخر مبارياته التجريبية بالملعب الجانبى في المدينة الرياضية بنغازي.

وتفوق منتخب الشباب على مختلط أندية بنغازي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد، فيما سيتحول المنتخب اليوم الأربعاء إلى مدينة البيضاء لإقامة معسكر ثان ببمنتخب الشاب الذي يعول عليه أن يكون عماداً لتطوير كرة القدم الليبية وتحقيقه للمكانة المرموقة مستقبلا.

وقال الاتحاد الليبي لكرة القدم، في منشور له على صفحته الرسمية إن المعسكر الذي سينتظم في البيضاء سيكون التجمع المحلى الختامى حيث سيضم القائمة النهائية للمنتخب الذى يستعد للمشاركة فى بطولة شمال أفريقيا للشباب وتصفيات بطولة كأس أفريقيا للشباب التي ستقام نهائياتها على ملاعب موريتانيا خلال شهر فبراير من العام المقبل 2021 م .

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