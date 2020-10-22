بثلاثية مقابل هدف.. “مانشستر سيتي” يتخطى ضيفه “بورتو”

حسم مانشستر سيتي مواجهته أمام ضيفه بورتو بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد ضمن الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثالثة من مسابقة دوري أبطال أوروبا .

وتقدم بورتو منذ الدقيقة الرابعة عشرة عبر لويس دياز بعد مجهود فردي، وعدل الأرجنتيني سيرجيو أغويرو النتيجة للسيتزن في الدقيقة العشرين من علامة الجزاء.

وفي الشوط الثاني عزز إلكاي غاندوغان تقدم أصحاب الأرض من ضربة حرة مباشرة في الدقيقة الخامسة والستين، قبل أن يختتم الإسباني فيران توريس ثلاثية السيتي في الدقيقة الثالثة والسبعين، ليتصدر مانشستر سيتي الترتيب بثلاث نقاط بالتساوي مع أولمبياكوس الفائز على مارسيليا بهدف دون مقابل.

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