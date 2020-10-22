ليفربول يعود من أمستردام بفوز صعب على أياكس

عاد ليفربول بفوز صعب للغاية من رحلته إلى العاصمة الهولندية أمستردام بفوزه على مضيفه أياكس بهدف دون مقابل ضمن الجولة الأولى من المجموعة الرابعة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وجاء هدف المباراة الوحيد عبر ظهير أياكس نيكولاس تاجليافيكو في الدقيقة الخامسة والثلاثين في مرمى فريقه بعد تغييره كرة السنغالي ساديو ماني.

وشهدت المباراة خروج الثلاثي الهجومي محمد صلاح وساديو ماني وفيرمينيو في الشوط الثاني من قبل المدرب يورغن كلوب، لتنتهي المباراة بهذه النتيجة على ملعب يوهان كرويف أرينا.

وتساوى ليفربول في صدارة الترتيب مع أتالانتا بثلاث نقاط لكنه يتأخر بفارق الأهداف حيث حسم الفريق الإيطالي المواجهة الثانية للمجموعة بفوزه على ميتيلاند برباعية دون مقابل.

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