إدارة الهلال تواصل تطوير مرافق النادي

أخبار ليبيا 24 – رياضة

يواصل مجلس إدارة نادي الهلال اهتمامه بالبنية التحتية وصيانة مقر النادي بمدينة بنغازي، وذلك عقب الدمار الذي طاله خلال فترة حرب الجيش الليبي على الجماعات الإرهابية .

ومنذ انتخاب مجلس إدارة النادي كان تطوير المبنى من أهم أولوياته،حيث يتواصل العمل بمبنى تطوير الأداء الخاص بالفريق الأول لكرة القدم والذي يتكون عدد من المكاتب الإدارية وقاعة اجتماعات مجهزه بأحدث التقنيات الحديثة غرف خاصة بالرياضيين

كما سيتم قريبا افتتاح حوض سباحة خاص بالاستشفاء والمعدات الخاصة بالتأهيل، ضمن خطة مجلس الإدارة .

وأشارت مصادر من النادي – لوكالة أخبار ليبيا 24 – أن إدارة النادي ستشرع في تجهيز مركز لتطوير الأداء للألعاب الجماعية، وقطاع الناشئين لكي تكتمل أهم أساسيات البنية التحتية الخاصة بتطوير أداء جميع رياضيين نادي الهلال .