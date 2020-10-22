“بروسيا مونشنغلاباخ” يحرج “إنتر” المُرتبك مؤخراً

حسم التعادل بهدفين لمثلهما مواجهة إنتر أمام بروسيا مونشنغلادباخ على ملعب جوزيبي مياتزا ضمن المجموعة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

وتقدم النيراتزوري في الدقيقة التاسعة والأربعين عبر هدافه روميلو لوكاكو، وعدل مونشنغلادباخ النتيجة من علامة الجزاء عن طريق الجزائري رامي بن سبعيني، وأضاف الفريق الألماني الهدف الثاني عن طريق الجناح جوناس هوفمان الذي انفرد بالحارس سمير هندانوفيتش.

وعاد روميلو لوكاكو لإضافة الثنائية مهديا التعادل لإنتر ومواصلا التألق في المسابقات الأوروبية، ليحقق الفريق أول نقطة له في المسابقة في المركز الثاني بالتساوي مع بروسيا مونشنغلادباخ متأخرا بنقطتين عن شاختار دونتسيك.

ويواصل النيراتزوري نتائجه السلبية في الفترة الأخيرة حيث تعادل مع لاتسيو بهدف لمثله قبل خسارة الديربي أمام غريمه ميلان بهدفين مقابل هدف في الدوري الإيطالي إضافة إلى إصابة عدد من لاعبيه بفيروس كورونا.

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