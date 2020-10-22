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“المريمي” يقترب من قيادة نادي المدينة في الموسم الجديد

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ذكر موقع ريميسا الرياضي أن نادي المدينة اتفق مع المدرب عمر المريمي للإشراف على حظوظ الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد.

وقال رئيس الجمعية العمومية لنادي المدينة علاء الدابة في تصريحاته الخاصة لموقع ريميسا الرياضي إن الاتفاق مع المريمي على جميع التفاصيل حدث ولم يتبق سوى توقيع العقود والإعلان الرسمي عن بداية مشوار المريمي مع الحواتة في الموسم الجديد.

وكانت آخر محطة تدريبية للمريمي قبل عامين رفقة المنتخب الوطني عندما قاده في نهائيات بطولة أمم أفريقيا للاعبين المحليين وحصد معه المركز الرابع.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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