“المريمي” يقترب من قيادة نادي المدينة في الموسم الجديد

ذكر موقع ريميسا الرياضي أن نادي المدينة اتفق مع المدرب عمر المريمي للإشراف على حظوظ الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد.

وقال رئيس الجمعية العمومية لنادي المدينة علاء الدابة في تصريحاته الخاصة لموقع ريميسا الرياضي إن الاتفاق مع المريمي على جميع التفاصيل حدث ولم يتبق سوى توقيع العقود والإعلان الرسمي عن بداية مشوار المريمي مع الحواتة في الموسم الجديد.

وكانت آخر محطة تدريبية للمريمي قبل عامين رفقة المنتخب الوطني عندما قاده في نهائيات بطولة أمم أفريقيا للاعبين المحليين وحصد معه المركز الرابع.

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