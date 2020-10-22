انتقادات تنهال على “زيدان” بعد سقوط الريال أمام شاختار دونتسيك

تقرير 218

احتضن ملعب ألفريدو دي ستيفانو أول مباراة بطابع أوروبي للفريق الملكي عندما استقبل شاختار دونيتسك الأوكراني وسط غيابات عديدة من الطرفين ووجود سيرجيو راموس في المدرجات.

وهدد الفريق الأوكراني الذي وصل إلى مدريد دون لاعبيه المصابين بفيروس كورونا، هدد الفريق المدريدي أمام صحوة الحارس تيبو كورتوا، محاولة توجت في الدقيقة التاسعة والعشرين حين استغل تيتي عدم التغطية الدفاعية المدريدية مهديا الضيوف أول أهداف المباراة.

وزادت الثقة عند الضيوف لينجحوا في إضافة هدف ثان بواسطة رافائيل فاران الذي لم يتعامل مع الكرة بنجاح، وفاجأ شاختار مضيفه الريال مع وصول الشوط الأول لدقائقه الأخيرة بعدما تمكن من تسجيل الهدف الثالث عن طريق ماتور سالمون كاشفا عن ضغط دفاعي واضح في تشكيلة زيدان.

واستلزم الشوط الثاني الزج بكريم بنزيما والاعتماد على الخبرات، وتمسك لوكا مودريتش بالأمل وقلص الفارق بتصويبة صاروخية، فيما أقحم زيدان بديله فينيسيوس جونيور الذي لم يحتج إلا لثوان معدودة لإضافة الهدف الثاني للميرينغي.

واتجهت المباراة في النهاية لخسارة محرجة للريال في انطلاق مشوار دوري الأبطال لتبدأ سهام الانتقادات تنهال على المدرب زيدان قبل أيام معدودة من مواجهة الكلاسيكو في الكامب نو.

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