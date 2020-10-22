اخبار الرياضة

أندية الساحل الغربي تتكاتف لحلحلة مشاكلها

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقد بصالة الاجتماعات في بيوت شباب صبراتة الاجتماع التحضيري والتمهيدي لرؤساء رابطة الأندية بالساحل الغربي والجبل لتحديد الاجتماع الرسمي لتكوين رابطة لأندية الساحل والجبل بحضور رؤساء الأندية برعاية نادي الوفاق بصبراتة.

ويهدف الاجتماع إلى الوصول لآلية تشكيل رابطة أو لجنة تكون مهمتها تمثيل الأندية أمام الجهات المسؤولة في الدولة مثل هيئة الشباب والرياضة، وكذلك كيفية وضع آلية لتمثيل أندية الساحل والجبل في اتحاد كرة القدم.

وبحث الحاضرون سبل التنسيق لاجتماعات دورية لمناقشة الصعوبات التي تواجه الأندية ومحاولة حلها في ظل عجز اتحاد كرة القدم عن تقديم الحلول لها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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