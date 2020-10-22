أندية الساحل الغربي تتكاتف لحلحلة مشاكلها

عقد بصالة الاجتماعات في بيوت شباب صبراتة الاجتماع التحضيري والتمهيدي لرؤساء رابطة الأندية بالساحل الغربي والجبل لتحديد الاجتماع الرسمي لتكوين رابطة لأندية الساحل والجبل بحضور رؤساء الأندية برعاية نادي الوفاق بصبراتة.

ويهدف الاجتماع إلى الوصول لآلية تشكيل رابطة أو لجنة تكون مهمتها تمثيل الأندية أمام الجهات المسؤولة في الدولة مثل هيئة الشباب والرياضة، وكذلك كيفية وضع آلية لتمثيل أندية الساحل والجبل في اتحاد كرة القدم.

وبحث الحاضرون سبل التنسيق لاجتماعات دورية لمناقشة الصعوبات التي تواجه الأندية ومحاولة حلها في ظل عجز اتحاد كرة القدم عن تقديم الحلول لها.

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