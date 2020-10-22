البافاري يكتسح أتلتيكو مدريد في “أليانز أرينا”

تقرير 218

احتضن ملعب أليانز أرينا قمة المجموعة الأولى حين استقبل بايرن ميونيخ بطل النسخة الأخيرة ضيفه أتلتيكو مدريد الساعي لبداية جيدة في المسابقة الأوروبية .

وكتب ربع الساعة الأولى بألوان حمراء وسيطرة لأبناء المدرب هانسي فليك، والقائم الأيمن تدخل لإبعاد كرة المدافع نيكلاس سولي أمام أنظار كل مدافعي أتلتيكو .

وتحرك الروخي بلانكوس وشكل خطورة للمرة الأولى عن طريق يانيك كاراسكو أمام تألق من الحارس مانويل نوير، البافاري انتظر حتى الدقيقة الثامنة والعشرين، وتمريرة جوشوا كيميتش نحو كينغيسلي كومان أهدت بطل ألمانيا وأوروبا افتتاح أهدافه في الموسم الأوروبي كما اختتم الموسم الماضي .

وواصل البايرن الضغط ولم يكتف بالهدف الوحيد وأضاف الثاني عبر ليون غوريتسكا مع وصول الشوط الأول لدقائقه الخمس الأخيرة.

وفي الشوط الثاني ومع وصول ربع الساعة الأولى كرر البافاري التألق وزاد غلته بالهدف الثالث بصاروخية كورنتين توليسو التي أخفق الحارس أوبلاك في التعامل معها.

ولأن المباراة ذهبت في اتجاه واحد وسيطرة حمراء كاملة أكمل كومان الرباعية في الدقيقة الحادية والسبعين بعد مجهود فردي أهدى به أول انتصار للبايرن محققا النقاط الثلاث في صدارة المجموعة.

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