إيتو يشارك الخليج السعودي فوزه على الطائي

شارك المحترف الليبي مهند إيتو فريقه الجديد نادي الخليج في تحقيق الفوز على حساب الطائي بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري الدرجة الأولى السعودي.

ولعب إيتو المباراة منذ بدايتها وغادر بحلول الدقيقة 86 وقدم مردودا نال استحسان الجهاز الفني وزملاءه ومشجعي الفريق.

وجاء هدف نادي الخليج الوحيد بواسطة اللاعب هشام العقبي في الدقيقة 11 من زمن الشوط الأول ليحصد الخليج أول ثلاث نقاط له في مشواره بالدوري السعودي بينما تكبد الطائي الخسارة الأولى.

وخاض إيتو تجربة سابقة رفقة نادي النجم الساحلي التونسي لمدة موسمين لكنه قرر في نهاية المطاف خوض تجربة جديدة مع الخليج السعودي.

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