بنغازي تفقد أول وزير للشباب والرياضة في تاريخ ليبيا

أخبار ليبيا24
أعلن في مدينة بنغازي مساء اليوم الخميس وفاة أول وزير للشباب والرياضة في تاريخ ليبيا الحاج احمد صويدق عن عمر يناهز 101 عام .
وكانت حكومة المملكة الليبية قد أصدرت عام 1967 مرسومًا ملكيًا بإنشاء وزارة للشباب والرياضة لأول مرة في تاريخها الإداري، واختارت لهذه المهمة أحمد صويدق.
وجاءت اختيار صويدق بصفته من الرياضيين القدامى والإداريين ومن أصحاب الخبرة في مجال الإدارة بمختلف فروعها.
يذكر أن اصويدق المولود في طبرق عام 1918 استلم عمله كوزير للشباب والرياضة في حكومة المملكة الليبية في عام 1967 بحكومة حكومة حسين مازق، وحافظ على منصبه في الحكومات التالية، وهي حكومة عبد القادر البدري، وعبد الحميد البكوش، وونيس القذافي .
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