بنغازي تفقد أول وزير للشباب والرياضة في تاريخ ليبيا

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أعلن في مدينة بنغازي مساء اليوم الخميس وفاة أول وزير للشباب والرياضة في تاريخ ليبيا الحاج احمد صويدق عن عمر يناهز 101 عام .

وكانت حكومة المملكة الليبية قد أصدرت عام 1967 مرسومًا ملكيًا بإنشاء وزارة للشباب والرياضة لأول مرة في تاريخها الإداري، واختارت لهذه المهمة أحمد صويدق.