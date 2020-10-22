ليبيا في المركز 102 في تصنيف “فيفا”

أخبار ليبيا24

حل المنتخب الليبي لكرة القدم في المركز 102 عالمياً والمركز 23 أفريقياً في التصنيف الذي أصدره FIFA لتصنيف المنتخبات لشهر أكتوبر الجاري.

وتراجع المنتخب الليبي مركزًا واحدًا عن تصنيف شهر سبتمبر الماضي حين حل في المركز 101.

وخاض فرسان المتوسط مباراة ودية أمام جزر القمر في 12 من هذا الشهر وانتهت بخسارة ليبيا 2-1.