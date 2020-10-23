استعدادًا لأبطال أفريقيا.. “الأهلي بنغازي” يواصل استعداداته اليومية

ضمن تطلعاته للظهور بقوة في الموسم الجديدة؛ يواصل النادي “الأهلي بنغازي” تدريباته اليومية، بمقره التاريخي، في منطقة حي الزيتون، قبل بداية المرحلة الثانية من الاستعداد بالتوجه إلى مصر.

وقد بدأت صفوف “الأهلي” تكتمل على صعيد اللاعبين المحليين؛ في انتظار التحاق الثنائي سعد اجبارة وإبراهيم وأبودبوس؛ للمشاركة في استعدادات الفريق.

وتجري الاستعدادات على قدم وساق؛ لضمان بداية تليق باسم “الأهلي” في دوري أبطال أفريقيا في نسخته الجديدة؛ وكذلك تمهيدًا لانطلاق الدوري الممتاز في نسخته الجديدة.

وأبرم “الأهلي” سلسلة من التعاقدات البارزة هذا الموسم، كان على رأسها لاعبا “التحدي” السابقيْن، طه الشريف وجمعة العبار، إضافة إلى لاعب “النصر” السابق، حامد الثلبة

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