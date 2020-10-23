“زعبية” يلتحق بتدريبات “الاتحاد” بقيادة “دا كوستا”

التحق اللاعب محمد زعبية بتدريبات فريق “الاتحاد”؛ استعدادًا للمشاركة في منافسات الكونفدرالية بموسمها الجديد.

ويخوض “الاتحاد” تدريباته، هذه الأيام، بملعب المرحوم “المهدي السوكني”، تحت إشراف المدرب البرتغالي “دا كوستا”، وطاقمه الفني.

ويسعى “الاتحاد” للوصول إلى دور المجموعات في منافسات الكونفدرالية كذلك الاستعداد لانطلاق الدوري الممتاز في نسخته الجديدة.

وكان “زعبية” قريباً من الانتقال إلى فريق المدينة، في الفترة الماضية؛ لكنه فضّل العودة إلى ناديه “الاتحاد” لخوض غمار المنافسات الأفريقية في موسمها الجديد.

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