“ميلان” يواصل سلسلة الانتصارات.. ويهزم “سيلتيك غلاسكو”

رحل “ميلان” إلى “اسكتلندا” لمواجهة فريقه التاريخي “سيلتيك غلاسكو”، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثامنة لمسابقة الدوري الأوروبي، وعينه على مواصلة النتائج الإيجابية في موسم كتب حتى الآن باللونين الأسود والأحمر .

ودخل “الروسونيري” إلى المباراة والضغط نصب عينيه منذ البداية، وما بحث عنه متصدر الدوري الإيطالي وجده؛ بعدما افتتح “كرونيتش” الأهداف برأسية متقنة بعد عرضية “كاستييخو”.

ولم يمهل “ميلان” أصحاب الأرض أي وقت، عندما استطاع تسجيل الهدف الثاني بعد تبادل كروي بين لاعبيه واختتمه الواعد “براهيم دياز”، في شباك الأخضر الاسكتلندي.

وفي الشوط الثاني؛ حاول “سيلتيك” استعادة زمام الأمور، ولكن لم تكن الفرص على المستوى المأمول رغم المحاولات المختلفة، ثم أسفر الضغط عن تقليص الفارق من خلال رأسية “محمد اليونسي” في الدقيقة الـ 76، لكن “ميلان” واصل تسيير المباراة كما يريد، وفي الوقت بدل الضائع أكمل الواعد النرويجي “هاوجي” الثلاثية في الوقت القاتل .

وبدأت مفاصل حكاية “ميلان” الأوروبية، تتحرك في الدوري الأوروبي مع تألق محلي في بدايات الموسم الكروي مع مدربه المتألق “ستيفانو بيولي”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية