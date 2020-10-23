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“توتنهام” يستهلّ موسمه الأوروبي بأفضل طريقة

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استهل فريق “توتنهام” مشواره في “اليوروباليغ” بفوزه على فريق “لاسك لينز” النمساوي؛ بثلاثية نظيفة، ضمن المجموعة العاشرة من مسابقة الدوري الأوروبي.

وافتتح البرازيلي “لوكاس مورا” التهديف في الدقيقة الـ 18، وعزّز المدافع “أندريس أندراديه” بالهدف الثاني لـ”السبيرز” بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الـ 27، قبل أن يختتم الكوري الجنوبي “هيونغ مين سون”، الثلاثية في الدقيقة الـ 84.

وبذلك؛ يتصدر الفريق اللندني المجموعة بثلاث نقاط بالتساوي مع فريق “رويال أنتويرب” البلجيكي، الفائز على فريق “لودوغوريس” بهدفين مقابل هدف.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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