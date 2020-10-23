بلديه بنغازي تكرم مُنتخب لعبة كُرة السلة على الكراسي المُتحركة

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كرمت بلدية بنغازي مُنتخب لُعبة كُرة السلة على الكراسي المُتحركة الحاصل على كأس بُطولة الإخاء والصداقة العربية لعام 2019 م التي أقيمت بدولة السُودان.

وشهدت فعاليات التكريم حضور رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة ووكيل ديوان البلدية ومدير مكتب الشباب والرياضة بنغازي والمُتحدث الرسمي باسم اللجنة البارألمبية الليبية لرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة وكافة أعضاء الفريق من رياضيين وإداريين.

وجاء التكريم بمُبادرة ودعم من رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني في إطار دعم شريحة ذوي الإعاقة في كافة الأنشطة.