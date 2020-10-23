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أرسنال يقلب تأخره في بولندا إلى فوز في اليوروباليغ

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نجح أرسنال في قلب تأخره بهدف لفوز بثنائية خارج أرضه على رابيد فيينا ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثانية من مسابقة الدوري الأوروبي اليوروبا ليغ.

وتقدم رابيد فيينا بالهدف الأول الذي سجله تاكسيارتشيس فونتاس في الدقيقة الحادية والخمسين بعد خطأ من الحارس لينو، وعدّل البرازيلي دافيد لويس النتيجة للغانارز برأسية متقنة، وأضاف بيير إميريك أوباميانغ الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة والسبعين.

وفي المجموعة ذاتها حسم مولدة النرويجي مواجهته أمام دوندالك الإيرلندي بهدفين مقابل هدف ليتصدر الغانار ومولدة ترتيب المجموعة بثلاث نقاط.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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