أرسنال يقلب تأخره في بولندا إلى فوز في اليوروباليغ

نجح أرسنال في قلب تأخره بهدف لفوز بثنائية خارج أرضه على رابيد فيينا ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثانية من مسابقة الدوري الأوروبي اليوروبا ليغ.

وتقدم رابيد فيينا بالهدف الأول الذي سجله تاكسيارتشيس فونتاس في الدقيقة الحادية والخمسين بعد خطأ من الحارس لينو، وعدّل البرازيلي دافيد لويس النتيجة للغانارز برأسية متقنة، وأضاف بيير إميريك أوباميانغ الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة والسبعين.

وفي المجموعة ذاتها حسم مولدة النرويجي مواجهته أمام دوندالك الإيرلندي بهدفين مقابل هدف ليتصدر الغانار ومولدة ترتيب المجموعة بثلاث نقاط.

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