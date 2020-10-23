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رابطة الليغا تُعيّن مونويرا لإدارة الكلاسيكو

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عيّنت رابطة الدوري الإسباني الحكم خوان مارتينيز مونويرا لإدارة مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد والتي سيحتضنها ملعب الكامب نو في قمة الجولة السابعة من الليغا.

وسيقوم خوان مونويرا بتحكيم أول كلاسيكو له في مسيرته التحكيمية، وخاض برشلونة إحدى وعشرين مباراة بقيادة الحكم حيث حقق الانتصار خمس عشرة مرة فيما تعادل ثلاث مرات وخسر ثلاث مباريات، فيما أدار مونويرا أربعا وعشرين مباراة لريال مدريد في الليغا فاز الميرينغي خمس عشرة مباراة وتعادل في خمسة وتلقى أربعة خسائر.

وتقام المباراة على ملعب الكامب نو حيث يحتل الريال المركز الثالث بعشر نقاط فيما يأتي برشلونة تاسعاً بسبع نقاط ويملك مباراة مؤجلة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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