الهلال يقطع الطريق على عدد من الأندية ويجدد للبدري

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قطعت إدارة نادي الهلال الطريق أمام عدد من الأندية الراغبة في التعاقد مع نجم الفريق فيصل البدري وجددت التعاقد معه اليوم الجمعة وذلك استعدادا للاستحقاقات المقبلة.

ويعد البدري من الأسماء ذات الخبرة في الكرة الليبية وسبق وأن قدم أداءً جيدًا مع الهلال ومن ثم الاتحاد قبل أن يعود لناديه الأم الهلال خلال الفترة الماضية.

من جهة أخرى جدد نادي الهلال عقد لاعب الارتكاز هويدي زقلام ليواصل مسيرته مع الهيلاهوبا بداية من الموسم المنتظر انطلاقه قريبا.