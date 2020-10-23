الدوري الأوروبي الممتاز .. صراع مرتقب بين الفيفا واليويفا

تقرير 218

هل هو انقلاب على الاتحاد الأوروبي لكرة القدم؟ أم هو إثراء لكرة القدم الأوروبية، مقترحات قد ترمي مسابقة بحجم دوري أبطال أوروبا بعيدا، فالناديين الكبريين في إنجلترا مانشستر يونايتد وليفربول لا يملان من المقترحات المؤثرة ، فبعد أيام قليلة من مقترحيهما بتعديلات في نظام الكرة الإنجليزية ، شبكة سكاي سبورت تحدثت عن مفاوضات بدأت مع العديد من كبار القارة وبتزكية من الفيفا بتأسيس بطولة أوروبية جديدة.

وتم اختيار اسم الدوري الأوروبي الممتاز للبطولة، على أن يكون منشطوها هم أندية الصفوة في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا، فيما تصل الميزانية المرصودة لهذه البطولة إلى 6 مليارات دولار ويشارك فيها 18 فريقا وتُلعب على مدار الموسم ومتصدروها سيخوضون أدوارا إقصائية لتحديد المتوج بها .

وستكون جوائز البطولة المادية مغرية وتصل إلى مئات الملايين من الدولارات، وتفوق دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ، وتتخذ البطولة الجديدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم مظلة لها ومن المفترض أن تنطلق خلال عام 2022 .

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن الإعلان الرسمي للبطولة سيكون نهاية الشهر الحالي ورغم أن تفاصيلها لم تكشف كاملة حتى اللحظة بما ذلك القائمة النهائية للأندية الأوروبية المشاركة إلا أنه ومن المتوقع أن يشارك من إنجلترا إلى جانب الشياطين الحمر والريدز أندية آرسنال وتشيلسي إضافة إلى توتنهام.

فهل سيكون مقترح البطولة ورقة ضغط تعوضهم عن خسائرهم الكبرى التي لاتزال متواصلة مع أزمة كورونا؟ أما أن كبار القوم في أوروبا أعلنوا فعليا الحرب على اليويفا.

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