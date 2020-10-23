كورونا تطيح بآمال المشجعين .. رونالدو لن يواجه ميسي بدوري الأبطال

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو لن يتمكن من اللحاق بمواجهة برشلونة في الجولة الثانية من المجموعة السابعة لدوري أبطال أوروبا بعدما جاءت المسحة الأخيرة إيجابية.

وذكر تقرير ماركا أن الفحوصات التي أجراها البرتغالي رونالدو أظهرت بأن اللاعب لايزال مصاباً بفيروس كورونا ليتأكد غيابه عن فريقه يوفنتوس خلال المباراة المقبلة في الدوري الإيطالي أمام هيلاس فيرونا مساء الأحد المقبل .

وينتظر عشاق كرة القدم مواجهة يوفتتوس وبرشلونة بفارق الصبر والمقابلة الأولى بين كرستيانو رونالدو وليونيل ميسي لأول مرة منذ انتقال رونالدو إلى يوفنتوس صيف 2018 لكن هذه المواجهة الخاصة بين النجمين الأبرز في كرة القدم في أخر 12 عاماً تتجه إلى التأجيل والانتظار حتى مواجهة الفريقين في مباراة الإياب بملعب الكامب نو .

وبحسب موقع كالتشيو ميركاتو فإن نادي يوفنتوس قدم كل الوثائق الطبية الخاصة بالنجم كرستيانو رونالدو إلى الفريق الاستشاري المختص التابع لبروتوكول اليويفا، حيث ينص بروتوكول الاتحاد الأوروبي على ضرورة إرسال مايفيد حالة اللاعب المصاب بفيروس كورونا بشكل دوري خلال فترة الإصابة .

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