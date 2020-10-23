النيراتزوري يعلن سلبية مسحة أشرف حكيمي

أعلن إنتر ميلانو بأن الفحوصات التي أجراها ظهيره المغربي أشرف حكيمي جاءت سلبية بعدما أصيب بفيروس كورونا الأيام الماضية .

وذكر إنتر عبر موقعه الرسمي بأن اللاعب المغربي أجرى مسحة للتأكد من إصابته بفيروس كورونا إلا أنها جاءت سلبية، وأضاف بيان النيراتزوري بأن حكيمي لم تظهر عليه أي أعراض على الإطلاق وسيجري مسحة أخرى يوم السبت لتقييم حالته الصحية النهائية قبل العودة لخوض المباريات .

وغاب أشرف حكيمي عن مواجهة إنتر الأخيرة أمام بروسيا موشنغلادباخ في أول مباريات الفريقين ضمن المجموعة الثانية لدوري أبطال أوروبا والتي إنتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما .

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