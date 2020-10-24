اخبار الرياضة

أنيس سلتو يحط الرحال في الدوري المغربي

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

كشفت إدارة نادي الفتح الرباطي المغربي الجمعة عن ضمها للمهاجم الليبي أنيس سلتو بشكل رسمي في عقد يمتد حتى صيف 2023.

وأوضح الفتح الرباطي، أن الصفقة كانت انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وجاء انضمام سلتو للدوري المغربي بعد فسخ تعاقده، خلال الفترة الماضية مع الاتحاد السكندري المصري بالتراضي.

ويعتبر المهاجم الليبي (28 عامًا) من أبرز المهاجمين الليبيين، وبدأ مسيرته الرياضية مع نادي المدينة، وتألق بشكل كبير مع الأهلي طرابلس ثم انتقل بعدها إلى نادي النجم الرياضي الساحلي التونسي سنة 2016 ثم انتقل إلى الدوري المصري رفقة الاتحاد السكندري.

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أنيس سلتو الدوري المغربي لكرة القدم الفتح الرباطي المغرب ليبيا

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