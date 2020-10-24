مصدر لـ”218″: مؤتمر صحفي مرتقب لـ”المرجيني”

علمت “218” من مصدر مطلّع؛ أن المؤتمر الصحفي الأول لمدرب المنتخب الوطني، علي المرجيني، في العاصمة طرابلس، سيقام يوم الاثنين المقبل، في فندق “باب البحر”.

وسيُوجّه الاتحاد الليبي الدعوة إلى جميع الصحفيين لحضور المؤتمر، الذي سيخصّصه “المرجيني” للحديث عن المنتخب والمعسكر التدريبي الماضي في تونس.

كما سيتطرق إلى مستوى الرياضيين وروزنامة التحضيرات المقبلة لـ”فرسان المتوسط”.

ويعتبر هذا المؤتمر الصحفي هو الأول لـ”المرجيني”، منذ توليه زمام تدريب المنتخب الوطني.

يذكر أن “فرسان المتوسط” سيواجهون غينيا الاستوائية ذهابًا وإيابًا، في شهر نوفمبر المقبل، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

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