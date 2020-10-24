اخبار الرياضة

“سلتو” يوقّع لصالح “الفتح الرباطي” حتى عام 2023

تم النشر منذُ 5 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انضمّ المهاجم الدولي الليبي، “أنيس سلتو” رسميًا إلى صفوف فريق “الفتح الرباطي” المغربي، في صفقة انتقال حرّ، بعد فسخ عقده بالتراضي مع فريق “الاتحاد” السكندري.

وقدّم “الفتح الرباطي”، مساء أمس، “سلتو”، رسميًا بعدما تعاقد معه لمدة ثلاث سنوات حتى عام 2023.

وكان “سلتو”، قد تلقى عدة عروض احترافية من أندية تونسية وجزائرية، وكذلك من دول الخليج بالإضافة إلى عروض محلية.

واختار اللاعب خوض تجربة جديدة في الدوري المغربي إلى جانب زميليه في المنتخب، سند الورفلي الذي ينشط في صفوف “الرجاء”، ومؤيد اللافي الذي انضمّ حديثًا إلى “الوداد”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك