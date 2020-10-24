“سلتو” يوقّع لصالح “الفتح الرباطي” حتى عام 2023

انضمّ المهاجم الدولي الليبي، “أنيس سلتو” رسميًا إلى صفوف فريق “الفتح الرباطي” المغربي، في صفقة انتقال حرّ، بعد فسخ عقده بالتراضي مع فريق “الاتحاد” السكندري.

وقدّم “الفتح الرباطي”، مساء أمس، “سلتو”، رسميًا بعدما تعاقد معه لمدة ثلاث سنوات حتى عام 2023.

وكان “سلتو”، قد تلقى عدة عروض احترافية من أندية تونسية وجزائرية، وكذلك من دول الخليج بالإضافة إلى عروض محلية.

واختار اللاعب خوض تجربة جديدة في الدوري المغربي إلى جانب زميليه في المنتخب، سند الورفلي الذي ينشط في صفوف “الرجاء”، ومؤيد اللافي الذي انضمّ حديثًا إلى “الوداد”.

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