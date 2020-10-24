الأهلي المصري يبلغ نهائي أبطال أفريقيا للمرة الـ13 في تاريخه

تأهل الأهلي المصري إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة عشرة في تاريخه بعدما جدد فوزه على ضيفه الوداد المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف في إياب نصف نهائي المسابقة.

وتقدم الأهلي في الدقيقة الخامسة عبر مهاجمه مروان محسن بعد عودة الحكم لتقنية الفار لتأكيد الهدف، وعزز حسين الشحات تقدم بطل مصر في الدقيقة السادسة والعشرين بعد مجهود فردي.

وفي الشوط الثاني ضاعف ياسر إبراهيم الثلاثية برأسية متقنة في الدقيقة الثامنة والخمسين، فيما قلص الوداد الفارق بتسديدة قوية من زهير المترجي قبل نهاية المباراة بتسع دقائق، ليبلغ المارد الأحمر المباراة النهائية بقيادة مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني بفوزه بمجموع المباراتين بخمسة أهداف لهدف ولينتظر الفائز من نصف النهائي الثاني بين الزمالك والرجاء.

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