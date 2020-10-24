اخبار الرياضة

جماهير درانس تطالب بإجراء انتخابات لإدارة النادي

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

طالب جماهير نادي دارنس في درنة بإجراء انتخابات لمجلس إدارة النادي، رافضة بذلك أي تغيير إداري بالمجلس.

وأكدت جماهير دارنس، في بيان الجمعة، أن التغيير لن يحدث إلا عبر الانتخابات التي طالبوا بإجرائها في موعد أقصاه شهر ديسمبر القادم.

كما أكدت، أن أي تغيير إداري، لن يكون إلا بانتخابات شرعية وبموافقة الجمعية العمومية للنادي، مشددة  على أن النادي للجميع، ويفتح أبوابه للراغبين في تطويره.

ويعد دارنس، من الأندية الليبية العريقة، ويمتلك فرق تلعب في كل المسابقات في ليبيا وينشط فريقه لكرة القدم في الدوري الممتاز.

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درنة ليبيا نادي دارنس

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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