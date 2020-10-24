جولة احترافية لـ صولة مع الصفاقسي التونسي

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بدأ المحترف الليبي محمد صوله، الجمعة، تدريباته بشكل رسمي مع ناديه الجديد الصفاقسي التونسي بعد انتقاله من الرفاع البحريني، في صفقة تمتد لموسمين.

وأعرب صوله عن شرفه، باللعب مع الصفاقسي، وقال: “كنت في الفترةً الماضية مع الرفاع البحريني وحين تلقيت عرض الصفاقسي قبلته دون تردد، وتم كل شيء بشكل سريع، وشرف لي اللعب مع فريق كبير في حجم الصفاقسي”.

وأضاف، في مقطع فيديو نشر على صفحة نادي الصفاقسي، “منذ التحاقي بالفريق وجدت ترحابا كبيرا من قبل اللاعبين والجهاز الفني والإداري، وهو ما سيساعدني على التأقلم بسرعة مع المجموعة، وسأبذل كل ما لدي لأكون في مستوى الثقة التي وضعت في وسأقدم الإضافة المطلوبة”.

ومحمد صالح صوله (28 عاما) يلعب في مركزي صانع الألعاب والجناح الأيسر.