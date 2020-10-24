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“باتريك بامفورد” يقود ليدز لإلحاق الخسارة الأولى بأستون فيلا

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

‬قاد المهاجم باتريك بامفورد فريقه ليدز يونايتد إلى فوز كبير خارج أرضه أمام أستون فيلا بثلاثية نظيفة على ملعب فيلا بارك في افتتاح الجولة السادسة من البريمرليغ .

وافتتح بامفورد أول أهداف المباراة في الدقيقة الخامسة والخمسين مستغلا ارتباكا في خط الدفاع، وعاد بامفورد لتعزيز النتيجة بالهدف الثاني بتسديدة متقنة في الدقيقة السابعة والستين، قبل أن يعود اللاعب نفسه ليدون على الثلاثية في الدقيقة الرابعة والسبعين ليفرض نفسه نجما للمواجهة بتسجيله الهاتريك.

ورفع ليدز يونايتد رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثالث بفارق نقطتين عن أستون فيلا بعدما ألحق به الهزيمة الأولى في البريمرليغ هذا الموسم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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